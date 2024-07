Ragazzo accoltellato in piazza Banchi e risse a Santa Margherita

Risse a santa Margherita Ligure e un accoltellamento a Genova nella notte scorsa. A Genova la polizia indaga sull'accoltellamento di un ragazzo che ha chiesto aiuto dopo esser stato ferito. L'intervento del 118 è scattato intorno alle 8 del mattino quando il ragazzo, che era tornato a casa, si è reso conto della profondità della ferita. L'episodio, secondo quanto appreso, sarebbe legato a problemi nell'ambito dello spaccio di droga. I rilievi della scientifica in piazza Banchi.

Alle prime luci invece su lungomare Rossetti rissa durata oltre un' ora con tre giovani feriti. Il primo episodio alle 4,30 con una richiesta di intervento per un giovane di 28 anni aggredito e colpito al capo e trasportato dalla croce rossa di Santa al pronto soccorso. Un'ora dopo due persone sono rimaste ferite in un altro tafferuglio: la prima vittima, un uomo di 35 anni ferito al capo, è stata portata al pronto soccorso mentre un suo amico rimasto ferito lievemente è stato curato sul posto dai Volontari del soccorso di Rapallo. Indagini delle forze dell ordine.



