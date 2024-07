Lo svizzero Christen vince il Giro dell'Appennino

Lo svizzero Jan Christen, 20 anni dell'Uae Team Emirates, si è aggiudicato l'85/a edizione del Giro dell'Appennino trionfando in solitaria sul traguardo di Via XX Settembre a Genova al termine dei 198,5 chilometri di gara.

Al secondo posto con 56" di distacco Simone Velasco della Astana Qazaqstan che ha battuto in volata Diego Ulissi (UAE Team Emirates) mentre quarto è arrivato Filippo Baroncini.

Christen ha costruito il sui successo lungo la salita verso il Santuario della Madonna della Guardia quando assieme a Paul Double (Team Polti Kometa) ha staccato gli avversari. Ma lo svizzero, quest'anno vincitore di una tappa del Giro dell'Abruzzo, si è poi liberato anche di Double fino a raggiungere un vantaggio di 1'10" sugli inseguitori conquistando l'ultimo Gran premio della Montagna, per poi controllare sino all'arrivo trionfante braccia al cielo da solo sul traguardo genovese.



