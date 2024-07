Incendio in una locale della Fondazione Piano, sfollati

Incendio la notte scorsa in un locale della Fondazione Renzo Piano, a Vesima.

L'intervento dei pompieri, intervenuti con due squadre è iniziato poco prima delle 3 del mattino. Il rogo ha interessato la cucina della fondazione. Non ci sono stati feriti o intossicati. La ragazza che si trovava nell'appartamento è uscita autonomamente. Le fiamme sono state circoscritte e i danni non sono ingenti ma i pompieri hanno dovuto evacuare altri residenti del palazzo, tra cui bambini e anziani. Sul posto anche i carabinieri.



