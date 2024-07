Genoa: finisce 17-1 la prima amichevole

Pioggia di gol nella prima uscita stagionale del Genoa di Alberto Gilardino. I rossoblù, in ritiro a Moena, hanno sconfitto nella prima amichevole della stagione i dilettanti locali del Fassa 17-1.

Mattatori soprattutto gli attaccanti con Gilardino che ha schierato due formazioni completamente differenti nei due tempi ma entrambe in campo con il 3-5-2 visto già nello scorso campionato.

Nel primo tempo, coppia offensiva composta da Gudmundsson ed Ankeye con Messias in mediana, Genoa in vantaggio 5-1. Ad aprire le danze il centrocampista Masini, poi doppietta di Ankeye intervallata dalle reti di Messias e Gudmundsson mentre per i locali ha segnato Lorenz.

Nella ripresa con Vitinha ed Ekuban quali terminali offensivi, proprio il portoghese ha trascinato i suoi con quattro gol, uno su rigore, e assist. A segno anche Bohinen ed Ekuban, doppiette per entrambi, Thorsby e Papadopoulos oltre ad un'autorete di Rasom.

Da segnalare nella prima frazione i cambi per crampi di Ankeye e Marcandalli mentre nel secondo tempo dopo aver segnato di tacco Ekuban è stato costretto ad abbandonare il Benatti di Moena per un problema alla schiena.

Genoa che proseguirà ora gli allenamenti con doppie sedute giornaliere mentre la prossima amichevole si disputerà sabato 20 alle 17 sempre al Benatti di Moena contro il Venezia neopromosso in serie A.



