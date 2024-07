Trovati a spacciare coca, a casa ne avevano oltre 700 grammi

Due cittadini marocchini di 33 e 46 anni sono stati arrestati due volte nel giro di breve tempo dai carabinieri del nucleo operativo di Genova San Martino. La prima volta perché sono stati trovati a spacciare 6 grammi di cocaina in via Galata. In quel frangente sono stati sequestrati i 1.700 euro in contanti che avevano in tasca. Dopo l'udienza di convalida e al termine di riscontri investigativi i militari hanno accertato che i due erano alloggiati in una casa-vacanza poco distante dal luogo dello spaccio. Così finita l'udienza i militari si sono recati nel loro domicilio e hanno eseguito una perquisizione domiciliare alla presenza degli indagati nel corso della quale sono stati rinvenuti 734 gr. di cocaina in dosi pronte per lo spaccio, 10.700 euro in contanti frutto di probabili cessioni pregresse nonché vario materiale usato per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente. I due stranieri sono stati nuovamente arrestati e questa volta accompagnati nella casa circondariale di Marassi.



