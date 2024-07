Rampini, Bolla e Rovini ricordano Giannini e parlano degli Usa

Proseguono gli "Incontri d'Estate " a Palazzo Interiano Pallavicino in piazza Fontane Marose a Genova. La rassegna, organizzata dalla Fondazione Pallavicino in collaborazione con l'emittente ligure Telenord porta al centro dei Rolli, patrimonio dell'Unesco, i protagonisti dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e della scienza. Ieri è toccato a Federico Rampini che - parlando di Amadeo Peter Giannini e dei 120 anni dalla fondazione della Bank of Italy con la presidente della Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla e con Michele Rovini, regista di 'Dollars and Garbage' che racconta l'epopea dell'emigrato italiano in America più importante al mondo - ha fatto il punto anche sulle elezioni americane di novembre: "Temo che Joe Biden stia facendo quello che ha sempre rimproverato a Donald Trump, cioè mettere il bene personale davanti a quello del suo Paese". Per Rampini la convention democratica di metà agosto è l'ultima occasione per cambiare il candidato in corsa. "Personalmente, penso che Michelle Obama, nome che piace in Italia, in realtà non abbia possibilità reali, così come Kamala Harris non sarebbe sufficientemente forte, mentre un candidato riformista, come è stato lo stesso Biden, più giovane, quattro anni fa, avrebbe più possibilità". Nel pomeriggio invece è stato il turno di Enzo Paci, protagonista di "Blanca" e di "Com'è umano lui", il biopic di Luca Manfredi su Paolo Villaggio. Paci ha parlato della popolarità raggiunta in età adulta, confessando un sogno: "Prima o poi mi piacerebbe interpretare un religioso…".

Gli "Incontri d'Estate si arricchiscono di altri due appuntamenti per venerdì 19 luglio: alle 12.00 l'incontro sarà con Matteo Bassetti, direttore del dipartimento metropolitano di Genova Malattie Infettive e professore ordinario UniGe che presenterà il suo ultimo libro Pinocchi in camice. Alle ore 18.30 l'incontro 'La direzione dell'informazione' vedrà Stefania Aloia, direttrice de Il Secolo XIX, già vicedirettrice di Repubblica e Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg 24 in un dialogo aperto sul futuro della stampa italiana. Modera Giampiero Timossi direttore di Telenord.



