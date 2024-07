Picchia una donna in strada e la costringe a salire sull'auto

Un uomo di 34 anni del ponente savonese è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Alassio per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sequestro di persona. I militari sono intervenuti grazie a varie segnalazioni giunte al numero di emergenza "112", che denunciavano un uomo intento a picchiare una donna, per poi costringerla salire in auto e allontanarsi dal posto nelle colline del ponente savonese. Dopo attente ricerche i carabinieri sono riusciti prima a individuare il mezzo e poi a fermarlo in sicurezza. Fin dal primo momento l'uomo ha mostrato agitazione, ma i militari sono riusciti a riportarlo alla calma, mentre la donna era visibilmente terrorizzata e presentava escoriazioni e lividi su varie parti del corpo.

I Carabinieri hanno perciò allertato immediatamente i sanitari del 118, che, giunti sul posto e applicato le prime medicazioni del caso, hanno provveduto al trasporto della vittima presso l'ospedale "Santa Corona" di Pietra Ligure.

Le indagini hanno portato alla luce un quadro di violenze fisiche e psicologiche subite dalla donna da alcuni anni, ovvero poco dopo l'inizio della relazione con l'uomo. Raccolti tutti gli indizi, in accordo con la Procura della Repubblica di Savona, i carabinieri hanno arrestato l'uomo, che è stato trasferito alla Casa circondariale di Imperia e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.



