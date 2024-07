Fincantieri: ultimo varo a Riva Trigoso poi pausa tecnica ++Rpt

Ultimo varo per quest'anno allo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso: la pausa è utile per dare tempo alla prefabbricazione navale di impostare le nuove unità la cui uscita è prevista per gennaio. A prendere il mare il pattugliatore d'altura Domenico Millelire , dopo il tradizionale taglio del nastro da parte della madrina Franca Millelire discendente della prima medaglia d'oro al valore militare che nel 1783 salvo' l isola della Maddalena (oggi presente al varo il sindaco isolano) dalla flotta francese comandata da Napoleone Bonaparte.

"Giornate come questa sono caratterizzate da forti emozioni e ci permettono di toccare con mano la solidità e la forza della collaborazione tra Fincantieri e la Marina Militare Italiana" ha detto Dario Deste, direttore generale divisione navi militari di Fincantieri che ha poi chiesto un momento di raccoglimento per lo scomparso generale Claudio Graziano (rpt. Graziano) presidente Fincantieri.

Sull'importanza dei pattugliatori d'altura ha parlato l'ammiraglio di squadra Giuseppe Berruti Bergotto: "I ppa hanno creato una discontinuità con il passato in termini di soluzioni tecniche, sono navi con capacità operative scalabili, concepite per essere aggiornate nel tempo - ha concluso -. Una scelta lungimirante".

L'occasione della cerimonia di varo è stata colta dalla rsu aziendale per lanciare a Regione e Comune l'allarme viabilità: "Occorre dare corso al progetto di nuova viabilità per eliminare il traffico pesante dal centro abitato di Riva Trigoso ed in particolare per andare incontro al progetto di ampliamento previsto da Fincantieri - ha detto Francesco Fazio a nome della rsu - Da una parte l'azienda che investe milioni di euro per la creazione del terzo scalo platea dall' altro Regione e Comune a dover portare avanti, secondo gli accordi già firmati, la costruzione di un ponte sul torrente Petronio e quindi proseguire attraverso l'Arinox per giungere in Fincantieri". In tema occupazionale annunciate nuove assunzioni sul territorio con corsi di specializzazioni che si svolgeranno presso il villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno.



