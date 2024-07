Barca a vela naufraga tra i bagnanti a Lavagna

Naufragio in mezzo a decine di bagnanti oggi pomeriggio davanti al lungomare di Lavagna. Una barca a vela di dieci metri con il motore in avaria e con difficoltà di manovra a vela per il forte vento da scirocco è finita in spiaggia in mezzo ai bagnanti. Sul posto la capitaneria di porto, i vigili del fuoco ed i militi della Croce verde che hanno provveduto a medicare sul posto lo skipper.

Difficili le operazioni di recupero dell' imbarcazione che sarà messa in sicurezza per evitare fuoriuscirà di olio e carburante.





