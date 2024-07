Rigassificatore, Piana 'Liguria cambia posizione, è contraria'

Il parere politico della Regione Liguria sul progetto del rigassificatore a Vado Ligure è "contrario". Lo dichiara il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana al termine di un incontro con i rappresentanti dei Comuni del savonese. "La nostra posizione cambia in seguito alle dichiarazioni dei sindaci", motiva Piana, "ribadiremo con forza questa volontà del territorio" al governo.

È un cambio di rotta inatteso della Regione dopo che nei mesi scorsi il presidente della Liguria Giovanni Toti, in qualità di commissario di governo per il rigassificatore, aveva più volte ribadito la necessità dell'opera. In più occasioni Toti aveva spiegato che l'opera è "un impianto di interesse nazionale", ma anche un'opportunità per il territorio. I Comuni del savonese si erano detti contrari al progetto e avevano partecipato alle manifestazioni di piazza organizzate dai comitati del no.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA