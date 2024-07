Rigassificatore: Comuni Savonese, Piana ci sostiene contro opera

Contro il Rigassificatore previsto a Vado Ligure, il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana "si è detto disponibile" a sostenere le istanze dei Comuni del Savonese contrari all'opera "adoperandosi in tal senso nei confronti del governo". Lo sostengono in una nota congiunta i Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Quiliano, Vado, Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Spotorno, Altare, Cairo, Carcare e la Provincia di Savona "che sono stati ricevuti dal presidente a interim della Regione Liguria, Alessandro Piana".

"Abbiamo rappresentato al presidente Piana la posizione da tempo espressa dal territorio contraria al progetto del rigassificatore chiedendo alla Regione di fornire il proprio supporto e sostegno e, quindi, di esercitare un'azione coordinata presso il governo affinché l'esecutivo fermi il progetto. Il presidente Piana, preso atto della posizione del territorio, si è detto disponibile a sostenere le istanze adoperandosi in tal senso nei confronti del governo" si legge nella nota.



