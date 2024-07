Guardia costiera intensifica alcoltest nel mare dei vip

Yacht e champagne sul mare dei vip a Portofino? Attenzione all'etilometro. Nelle acque del Tigullio infatti arrivano i controlli con l'alcol test. Non solo posti di blocco su strada, per contrastare gli incidenti della movida, ma controlli anche in mare per rilevare eventuali diportisti in stato di alterazione alcolica. Con l'avvento della stagione estiva, la guardia costiera di Santa Margherita Ligure ha introdotto verifiche del tasso alcolemico tra i conducenti di unità da diporto.

L'annuncio in una nota diffusa dalla capitaneria sammargheritese. I controlli, fondamentali per garantire la sicurezza di bagnanti, subacquei e diportisti, si concentreranno nella fascia di mare più frequentata. Il Codice della nautica da diporto vieta infatti la conduzione di imbarcazioni in stato di ebrezza, con tolleranza zero per i minori di 21 anni.

L'obiettivo è una navigazione (e una balneazione) più sicura per tutti.



