Toti: Pirondini (M5s), Riesame motivo in più per dimettersi

"Il tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari per Giovanni Toti, ribadendo la necessità della misura per tutelare la delicatissima inchiesta in corso. Un motivo in più per il presidente della Liguria per dimettersi, liberando la Regione dalla paralisi in cui è piombata da due mesi e tutelando il buon nome delle istituzioni, macchiate da condotte indecenti dal punto di vista dell'etica pubblica, della disciplina e dell'onore". Lo afferma il senatore ligure del M5S Luca Pirondini in una nota ."E lo stesso per senso di responsabilità dovrebbero fare i suoi consiglieri di maggioranza. Ancora una volta ci stiamo coprendo di vergogna agli occhi del mondo. Dove sono finiti gli esponenti del centrodestra alfieri della velocità delle decisioni, della semplificazione e della guerra all'immobilismo? In Liguria non si può più prendere una decisione per colpa di Toti e dei suoi amici e alleati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA