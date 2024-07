Toti: Lista Toti, determinazione e fiducia, vicini a presidente

"Il no del Tribunale del Riesame non cambia la nostra determinazione. Attendiamo con fiducia il giudizio della Corte di Cassazione cui il presidente Toti presenterà immediato ricorso, come già preannunciato. Siamo certi che verrà riconosciuta l'insussistenza delle esigenze di custodia cautelare, specie dopo tanti anni di indagine e oltre due mesi di arresti domiciliari. Al presidente, che ha sempre dimostrato correttezza e determinazione nel sopportare una misura tanto afflittiva per preservare l'interesse dei liguri alla prosecuzione dell'azione di governo della Regione, va tutta la nostra incondizionata stima e solidarietà. Forza pres, ancora un ultimo sforzo. Non vediamo l'ora di riabbracciarti di persona". Lo scrive in una nota la Lista Toti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA