Toti: Bagnasco (FI), situazione non facile per la Liguria

"Dal punto di vista umano sono molto dispiaciuto. A livello amministrativo è una situazione non facile per la Liguria, mentre dal punto di vista politico ci confronteremo con i vertici nazionali del mio partito e con quelli regionali del centrodestra ligure. Al momento è presto per fare delle ipotesi". E' il commento di Carlo Bagnasco, coordinatore ligure di Forza Italia, dopo che il tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti indagato per corruzione.



