Ha vissuto un mese con la madre morta in casa a Sanremo

La Procura di Imperia ha aperto un'inchiesta su un settantenne di Sanremo che ha vissuto per circa un mese in casa con l'anziana madre morta. A quanto si apprende, quest'ultimo non avrebbe mai denunciato il decesso del genitore e sono stati i vicini, sentendo un odore acre provenire dalle scale, ad allertare i carabinieri, che hanno scoperto quanto accaduto. Sembra che l'anziana non presentasse segni di violenza, ma la magistratura ha ugualmente disposto l'esame autoptico per chiarire le ragioni del decesso. Le indagini si sono concentrate sul figlio per capire per quale motivo abbia tenuto il corpo in casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA