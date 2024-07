Fincantieri, sabato varo tecnico pattugliatore 'Millelire'

Varo tecnico sabato mattina alla Fincantieri di Riva Trigoso del pattugliatore d'altura 'Domenico Millelire' commissionato dalla Marina Militare Italiana. Sarà l'ultima unita' varata a Riva Trigoso per il 2024. La madrina signora Franca Millelire è una discendente di Domenico Millelire, pseudonimo di Domenico Leoni prima medaglia d'oro al valor militare assegnata all'ufficiale della Regia Marina Sarda che nel 1793 riuscì a difendere l'isola della Maddalena sconfiggendo la flotta francese comandata del giovane Napoleone Buonaparte.

Lo scalo platea resterà ora vuoto in attesa che dai reparti di prefabbricazione navale esca la prima parte della nave oceanografica che tra qualche anno andrà a sostituire nave 'Ammiraglio Magnaghi' giunta all'eta' pensionabile. Il ciclo produttivo rivano vedrà poi a fine anno la costruzione di alcune navi militari per l'Italia e per stati esteri.



