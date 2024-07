Calcio: Sampdoria, rinnovati 2.000 abbonamenti nel primo giorno

Partenza boom per la campagna abbonamenti della Sampdoria 2024/25 iniziata oggi. Per la nuova stagione della serie B i tifosi blucerchiati hanno subito dato una risposta importante nel primo giorno della campagna dedicata alle prelazioni.

"Un risultato straordinario che conferma ancora una volta l'entusiasmo travolgente della Sampdoria. Molto bene la vendita online: oltre 1.800 tessere sono state infatti acquistate attraverso il circuito Ticketone. Buon afflusso anche all'ufficio biglietteria della Tribuna dello stadio Ferraris, dove circa 200 tifosi si sono recati immediatamente dopo il lancio ufficiale per confermare il proprio posto allo stadio anche per la stagione sportiva 2024/25", scrive la società in una nota.



