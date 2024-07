Calcio: Sampdoria, al via la campagna abbonamenti

'In ogni angolo della città' con l' hashtag #liberalamagia: si è alzato il sipario con questo slogan, accompagnato da un video emozionale pubblicato sul sito del club, la campagna abbonamenti della Sampdoria per la stagione 2024/25. E' partita stamattina la prima fase di prelazione per gli abbonati e i titolari di Spring Pack (cioè i tifosi che avevano acquistato il pacchetto con le ultime 4 partite casalinghe della scorsa stagione): per loro un prezzo riservato se eserciteranno la prelazione entro le 23.59 del 27 luglio. Sono previsti sconti per donne, over 65, under 21 per la Nord, under 14 e under 6. E come promesso la società ha limato in prezzi in alcuni settori. Intanto ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti a Bogliasco agli ordini del confermato Andrea Pirlo: poi domenica partenza per Jena, dove svolgerà il ritiro nel centro sportivo "Ernst Abbe" del FC Carl Zeiss fino al 30 luglio, hiorno in cui andrà in scena l'amichevole con i padroni di casa, revival dell'ottavo di finale di Coppa delle Coppe 1988/89



