Bper finanzia l'elettrificazione dei bus Amt di Genova

Bper sostiene il progetto di elettrificazione della flotta di autobus della città di Genova messo a punto da Amt, la municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico locale nel capoluogo ligure, con un finanziamento da 70 milioni di euro di tipo revolving assistito dalla garanzia Archimede di Sace.

"Il nostro istituto si dimostra ancora una volta al fianco di chi vuole intraprendere un importante percorso di efficientamento energetico", ha dichiarato Luigi Zanti, direttore regionale Liguria di Bper.

"Questa tipologia di finanziamento ci permetterà in modo on demand e assolutamente flessibile di beneficiare della liquidità necessaria per far fronte in via anticipatoria ai diversi investimenti per la nuova flotta green, i cui finanziamenti Pnrr e Psnms sono già stati deliberati a nostro favore", ha affermato la presidente di Amt, Ilaria Gavuglio mentre per l'assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, "prosegue secondo il crono programma stabilito il rinnovo del parco mezzi" di Amt "in un'ottica di sostenibilità piena del trasporto pubblico locale anche grazie alla piena sintonia con Bper".

Con la garanzia Archimede, Sace supporta finanziamenti e cauzioni della durata massima di 25 anni e senza limiti di importo erogati dal sistema bancario alle imprese italiane, garantendo fino al 70% dell'importo. Lo strumento, rilasciato a condizioni di mercato, si inserisce nell'ambito di un piano nazionale che ha l'obiettivo di dare un impulso alla competitività delle imprese e alla produttività del sistema Paese.



