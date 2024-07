Volontaria mensa dei poveri aggredita brutalmente da ospite

Una volontaria della mensa dei poveri di Genova Pegli è stata aggredita brutalmente da una ospite. La vittima, 76 anni, è stata presa a calci e pugni: per le ferite è finita in ospedale dove le hanno riscontrato fratture alle costole e diversi traumi per una prognosi di 100 giorni. L'aggressore, una donna di 63 anni, è stata denunciata dai carabinieri che l'hanno individuata dopo oltre un mese di indagini.

L'aggressione è avvenuta a maggio. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima stava servendo il pranzo quando la donna le si è scagliata contro, senza alcun apparente motivo: prima l'ha insultata e poi ha iniziato a picchiarla davanti ai presenti. Gli altri volontari hanno chiamato il 112. La sessantenne è accusata di lesioni gravissime.



