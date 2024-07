Toti: domani decisione Riesame su revoca domiciliari

Arriverà domani la decisione dei giudici del tribunale del Riesame sulla revoca degli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Intanto Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale anche lui ai domiciliari dal 7 maggio, ha deciso di non vedere più nessuno dopo l'ennesimo no del giudice a incontrare il figlio Roberto (anche lui indagato) e le 'restrizioni' per vedere gli storici amici. Spinelli, tramite l'avvocato Sandro Vaccaro, aveva chiesto di incontrare il figlio anche davanti a un militare della guardia di finanza. Ma non solo il giudice ha negato l'incontro, ha anche stabilito che i tre amici che erano stati autorizzati a incontrarlo non possano più andare tutti insieme e che le visite debbano avere un tempo determinato. Dalle carte depositate al Riesame, intanto, emergono nuovi dettagli dell'interrogatorio dell'ex avvocato dello Stato e ora consulente del porto Anna Maria Bonomo, sentita sulla vicenda del tombamento di Calata Concenter su cui, nel 2022, aveva espresso contrarietà alle procedure di finanziamento (da fare, secondo l'accusa, con i 30 milioni di fondi confluiti nel cosiddetto decreto Genova, quello per il crollo del ponte Morandi). Su 15 domande ha, per la maggioranza dei casi, risposto con un "non ricordo". Alla domanda su chi spingesse per farlo ha detto "non ho mai sentito il commissario straordinario (il sindaco Marco Bucci, ndr) fare questa proposta". Incalzata dai pm ha però detto "potrebbe essere stato Bucci, ma la proposta doveva provenire sempre da Signorini (Paolo Emilio, ex presidente dell'Autorità portuale, ndr). Ho sempre notato che scelte di Signorini venivano scaricate sulla figura del commissario Bucci, nel senso che una volta l'Autority ci inviò una proposta a firma del commissario, cosa contraria alla previsione della legge".



