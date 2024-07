Policlinico S.Martino, donati borsoni per le barelle

Il Pronto Soccorso, diretto da Eleonora Arboscello, ha ricevuto in dono, da una persona che già in passato e tutt'oggi continua a sostenere il Policlinico San Martino con donazioni di varia natura, 35 borsoni da apporre alle barelle, per consentire ai pazienti ricoverati e/o in attesa di terminare l'iter diagnostico di riporvi indumenti o effetti personali. Lo rende noto lo stesso Policlinico.

"Un gesto molto apprezzato - si legge nella nota - che permetterà di migliorare l'accoglienza e la permanenza dei pazienti in Pronto Soccorso, che possono così avere uno spazio dedicato dove riporre in modo ordinato i propri oggetti, ma anche di favorire il lavoro dei sanitari operanti in struttura, che possono così muoversi più facilmente attorno al paziente durante la sua gestione".



