Guardia costiera Spezia sequestra 500 chili di pesce a Cremona

Gli ispettori della Guardia Costiera della Spezia, la cui competenza giurisdizionale si estende anche all'intero territorio delle province di Parma, Cremona, Reggio Emilia e Modena, sotto il coordinamento del 1° Centro Controllo Area Pesca della Direzione marittima della Liguria e di concerto con il personale del distretto veterinario di Cremona di Ats Val Padana, una serie di controlli mirati a Cremona. Il dispositivo ha portato al sequestro di mezza tonnellata di varie specie ittiche tutte di origine extraeuropeo e, come tale, non fresco tra prodotto risultato scaduto e sprovvisto della prevista documentazione di tracciabilità.

A fronte di tali accertamenti, eseguiti presso supermercati e ristoranti etnici e grossisti sono state elevate sanzioni per un totale di 20.800 euro. In un caso, è stata disposta anche la chiusura di un ristorante etnico per gravi e non immediatamente sanabili mancanze di carattere igienico-sanitarie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA