Tartaruga da 33 kg salvata all'ingresso del porto di Genova

Un esemplare di tartaruga caretta caretta di 33 chilogrammi a rischio collisione con le imbarcazioni all'ingresso del porto di Genova perché non riusciva ad immergersi è stato salvato dalla guardia costiera e trasferito nel centro di recupero per le tartarughe dell'Acquario di Genova per accertamenti.

L'animale, individuato da un'imbarcazione nei pressi di punta Vagno e battezzato 'Pangea', è presumibilmente un esemplare femmina, lunga 65 centimetri e larga 62. È stata presa in carico dallo staff medico veterinario della struttura che ha sottoposto la tartaruga ai controlli ed esami diagnostici del caso.

Al momento l'esemplare è stato inserito in una delle vasche curatoriali non visibili al pubblico dedicate all'attività di soccorso tartarughe. Lo staff acquariologico e medico veterinario dell'acquario proseguirà nei prossimi giorni il monitoraggio del suo stato di salute.

L'Acquario di Genova ricorda che chiunque avvisti un esemplare in stato di difficoltà deve allertare immediatamente la guardia costiera chiamando il numero 1530.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA