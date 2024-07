Stanziati 32 milioni contro il dissesto idrogeologico in Liguria

Via libera della Regione Liguria al piano da oltre 32 milioni per 25 interventi su tutto il territorio contro il dissesto idrogeologico, tra cui anche il finanziamento per circa 5 milioni e mezzo dei lavori di consolidamento della falesia di Camogli (Genova) in parte crollata nel 2021 con una porzione del cimitero.

"Il piano di interventi approvato da Regione Liguria rappresenta un impegno sostanziale verso la sicurezza di ogni provincia ligure - commenta il presidente ad interim Alessandro Piana -. Con oltre 32 milioni stanziati, di cui più di 5 milioni per il consolidamento della falesia di Camogli, interveniamo su punti critici come, ad esempio, il rio Busalletta a Busalla, il torrente Gromolo a Sestri Levante, il torrente Castagnola a Framura e l'adeguamento del rio Beglini a Taggia. Questi interventi non solo mitigano il rischio idrogeologico, ma garantiscono la sicurezza di centinaia di residenti e relative strutture. Il lavoro della Regione non si ferma e la collaborazione con i Comuni si dimostra ancora una volta solida e reattiva".

"Con il piano diamo piena attuazione al programma di interventi straordinari di mitigazione del rischio idraulico individuato puntualmente sulla base dei fabbisogni nel febbraio scorso, condiviso con i Comuni attraverso Anci che ringrazio", sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA