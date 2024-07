Parigi 2024, gli atleti liguri paralimpici puntano le medaglie

Obiettivo Parigi 2024 per gli atleti paralimpici liguri Francesco Bocciardo, nuoto, Francesca Salvadè, equitazione e Amanda Embriaco, canoa, pronti per l'avventura olimpica, dal 28 agosto all'8 settembre, grazie al supporto di Synlab Il Baluardo.

Il gruppo diagnostico ha deciso di supportare i tre paratleti con l'accesso completo ai servizi del poliambulatorio del Porto Antico coprendo buona parte delle spese sostenute per gli allenamenti preparatori.

"E' un bellissimo progetto e devo dire che l'energia che anche loro hanno portato a noi è importante-ha raccontato Simona Lombardi, direttrice di Synlab Liguria-. Lo sport è sicuramente energia, inclusione, ma anche cura e nella nostra missione quotidiana di portare salute sul territorio sostenere lo sport è un modo per portare salute. Siamo un centro medico di medicina sportiva federale per noi è un onore essere un punto di riferimento e lavorare con i ragazzi che andranno alle paralimpiadi è un altro punto d'orgoglio".

Olimpiadi che i tre atleti puntano a vivere da protagonisti.

"Il mio obiettivo sarebbe quello di riuscire a riconfermarmi campione -ha ammesso Bocciardo, un oro a Rio e due a Tokyo-, anche se sarà molto difficile. Sono sicuro che avere un sostegno di questo tipo può essere determinante perché si pensa soltanto alla preparazione degli atleti, ma in realtà ci sono tantissimi altri aspetti. Da quello medico a quello mentale all'alimentazione. Tutte determinanti".

E se Bocciardo è ormai un veterano per Amanda Embriaco, canoa, si tratta dell'esordio. "Il sogno di un atleta. E' la prima volta che riesco ad andare alle paralimpiadi - ha spiegato -. Avevo mancato Tokyo per poche decimi e quest'anno ce l'ho fatta. Non ho ancora realizzato l'importanza di quello che sono riuscita a fare ma sono al settimo cielo. Obiettivo? arrivare nelle prime cinque, non mi voglio illudere".

"Spero ovviamente di fare il meglio possibile e di arrivare nella finale in freestyle, perché è un cavallo giovane però molto, molto competitivo con cui ho già partecipato molto bene ai campionati europei l'anno scorso" ha concluso Francesca Salvadè che sarà impegnata nell'equitazione.



