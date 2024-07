Giampedrone, 'talpa scolmatore Bisagno in arrivo dalla Cina'

"La nuova talpa per costruire lo scolmatore del torrente Bisagno a Genova sta per partire finalmente dalla Cina, siamo in attesa che l'azienda produttrice ci comunichi la partenza". Lo spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone a margine della presentazione dello stanziamento da oltre 32 milioni contro il dissesto idrogeologico in Liguria.

"Sulla messa in sicurezza del torrente Bisagno abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa con tutto il consorzio, é stata una buona riunione - commenta -. Al momento il cantiere ha una sua linearità con la consapevolezza che si può fare un salto di qualità solo dopo che la talpa sarà arrivata e messa in opera, cosa che contiamo possa accadere entro fine estate, in modo che sia operativa a fine anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA