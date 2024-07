Comune Spezia dice no a autobotti con gas Gnl nell'ex molo Enel

Il Comune della Spezia ha dato parere negativo in Conferenza dei servizi al trasporto nell'area portuale dell'ex molo Enel da parte di Gnl Italia Spa di autobotti cariche di gas naturale liquefatto proveniente dal rigassificatore di Panigaglia. Lo comunica il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini motivando che "le manovre di ingresso e uscita dei veicoli, dal nuovo accesso proposto, potrebbero infatti causare situazioni di pericolo per chi frequenta la scuola dell'infanzia o la chiesa che si trovano in prossimità".

"Il nuovo accesso previsto, un cancello carrabile, nei pressi del centro abitato tra viale S. Bartolomeo e via delle Casermette/Darsena Agostino Bronzi, non garantirebbe infatti secondo i tecnici comunali della mobilità un'adeguata sicurezza stradale - continua Peracchini - considerati anche i mezzi di grandi dimensioni che transiterebbero e ciò va in contrasto con il nuovo Codice della strada e il Regolamento di esecuzione".





