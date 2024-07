Alla Spezia la videosorveglianza dei negozi collegata a polizia

Alla Spezia i commercianti potranno attivare un collegamento tra il proprio sistema di video-allarme e le sale operative delle forze dell'ordine per consentire un più rapido intervento in caso di necessità. É la novità prevista da un protocollo d'intesa sul video-allarme antirapina siglato dal Ministero dell'Interno, Confcommercio e Confesercenti.

Il nuovo servizio sarà uno dei temi al centro della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in programma dopodomani presso la Prefettura della Spezia, un incontro allargato alla partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio Imprese per l'Italia e Confesercenti.

Oggetto dell'incontro sarà la movida e, più in generale, le condizioni di sicurezza degli operatori commerciali.

Successivamente verrà sottoscritto il 'Protocollo video-allarme antirapina'. Il documento mira a rafforzare i livelli di protezione degli esercizi commerciali o imprese, assicurando la più efficace sinergia tra istituzioni pubbliche, forze di polizia e associazioni di categoria, anche alla luce dell'evoluzione normativa e delle nuove tecnologie. Ogni esercente potrà attivare un collegamento tra il proprio sistema di videosorveglianza e le sale operative delle forze di polizia.





