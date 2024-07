Toti: udienza Riesame finita, giudici si riservano (2)

È durata un'ora e mezza l'udienza davanti al Riesame per discutere l'appello per la revoca degli arresti domiciliari a cui è sottoposto, dal 7 maggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il governatore non era presente. I giudici si sono riservati e la decisione arriverà in un paio di giorni. "Ho ribadito le richieste di questa difesa - ha spiegato l'avvocato Stefano Savi - perché per noi non sussistono più i requisiti di questa misura o, quanto meno, lo sono adesso in forma attenuata. La procura ha insistito nella sua posizione e cioè che il governatore deve rimanere ai domiciliari".



