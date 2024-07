Rixi, 'Terzo Valico, progettiamo fermata a Forlanini'

"Stiamo progettando sull'intinerario del Terzo valico ferroviario una fermata a Forlanini, per rendere possibile l'arrivo dell'alta velocità da Genova vicino a Linate". Lo ha detto il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi parlando in videocollegamento al convegno organizzato da Confindustria Genova su "Nuove infrastrutture per nuovi servizi di mobilità.

Riflessioni a valle del rapporto Oti Nord 2023" aperto da Andrea Carioti, vicepresidente Confindustria Genova con delega a Territorio, Infrastrutture e Rigenerazione urbana, con le conclusioni di Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria a Trasporti, logistica e industria del turismo.

Anche Vincenzo Macello, vicedirettore generale operation di Rfi conferma che il progetto è allo studio,: "Stiamo lavorando per inserire la fermata nell'itinerario da Genova a Milano per garantire l'intermodalità con l'aeroporto di Linate". " A proposito dell'aeroporto di Genova Rixi ha aggiunto: "Ritengo necessaria la presenza di un aeroporto in città, considerata l'orografia della regione" e ha annunciato che il 15 organizzerà un evento a Genova "in cui illustreremo i progetti che stiamo finanziando dal trasporto pubblico locale alle grandi arterie per far capire di non smettere di combattere per realizzare le opere pubbliche sulla mobilità che oggi costituisce il maggiore handicap della Regione".



