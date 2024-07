Premio Tenco, a Benvegnù targa per miglior album

È Paolo Benvegnù con l'album È inutile parlare d'amore il vincitore della Targa Tenco come Migliore Album in assoluto per il 2024.

Setak si aggiudica invece il Premio come migliore Album in dialetto con Assamanù. Miglior Album opera prima a Elisa Ridolfi con Curami l'anima, mentre Simona Molinari viene premiata per il Migliore Album di interprete con Hasta Siempre Mercedes.

Va a Diodato il riconoscimento per la Miglior Canzone con La Mia Terra, mentre il Migliore Album a progetto è Sarò Franco - Canzoni inedite di Califano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA