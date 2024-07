Nuovo Palasport Genova, sedili verde pesto per l'arena sportiva

Non un'inaugurazione ma una presentazione a stampa, istituzioni e stakeholder per mostrare indirettamente alla città quali passi avanti siano stati fatti all'interno del Palasport di Genova. 4000 sedili di colore verde acceso - qualcuno azzarda un "color pesto" - una parete a led ma anche un sistema acustico di ultima generazione che corre lungo la circonferenza della struttura, un pavimento in cemento in modo da reggere il peso dei bilici necessari per i grandi eventi ma pronto a essere coperto in meno di quattro ore da parquet o altri materiali, sono le più evidenti novità. L'oculum, o canestro, la struttura di acciaio arancione che aggetta dal tetto semitrasparente, invece, è rimasta quella originale, come da indicazione della sovrintendenza. E' questo il colpo d'occhio che si offre a chi entra per la prima volta all'interno dell'arena sportiva del rinnovato Palasport. In attesa che, con il tramonto, si accendano le luci dell'edificio e la scritta sul lato della Foce, gli architetti dello studio Renzo Piano e i progettisti di Cds Holding hanno accompagnato i presenti in un piccolo tour dell'impianto. In attesa della cerimonia istituzionale, con il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente del Coni Liguria Micillo , hanno fatto da "ciceroni" il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi e l'imprenditore Mauro Moretti di Cds Holding, la società che sta portando avanti l'operazione Waterfront Levante e che ha rivenduto al Comune di Genova l'arena sportiva del Palasport, ristrutturata e configurata come da disegno dello studio Renzo Piano, per 23 milioni di euro.

"E' bellissimo e sarà un grande spazio che i genovesi potranno fruire tutti i giorni - ha detto Piciocchi - sono state scelte le soluzioni più innovative, dai materiali all'acustica, ed è notevole la rapidità con cui il nuovo Palasport sta prendendo forma". Alla 'quasi inaugurazione' di oggi seguirà una chiusura per poter proseguire con i lavori nella parte dedicata agli spazi commerciali, il cui termine è previsto per la primavera 2025. Tuttavia l'obiettivo è di aprire al pubblico l'arena sportiva già durante il prossimo Salone Nautico e di ospitare il primo evento internazionale entro la fine del 2024, anno di Genova capitale europea dello Sport.

"L'arena sportiva del nuovo Palasport, una volta collaudata, avrà una capienza standard di 4000 posti ma gli spalti e le tribune potranno essere in parte retrattili modulati per arrivare ad accogliere un pubblico di 5000 persone", ha spiegato Mauro Moretti di Cds. "L'impianto potrà ospitare eventi nazionali e internazionali, è omologato dal Coni per lo svolgimento della massima serie di tutti gli sport indoor ma potrà servire anche per l'attività di base, ossia gli allenamenti di varie società".

Bucci 'è un hub polifunzionale'

Piana, 'sport come volano di sviluppo economico'

"Questo Palasport non è solo un luogo per lo sport, ma un hub multifunzionale che può adattarsi alle esigenze mutevoli della nostra comunità". Così il sindaco di Genova Marco Bucci intervenendo durante la presentazione dell'arena sportiva del Palasport rinnovato nell'ambito dell'operazione Waterfront Levante. "Questa è una grande opera simbolo dello sport come volano di sviluppo economico e di aggregazione sociale - dice il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana - di promozione di valori fondanti in una rete internazionale, attraverso le varie federazioni, e di sviluppo per le tante discipline che vedono protagonisti grandi campioni e tanti giovani. Potremo così arricchire il calendario delle nostre manifestazioni diventando un consolidato punto di riferimento e offrendo sempre di più a cittadini e turisti". Il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo ha fatto riferimento alla capacità di progettisti e costruttori di trovare "le soluzioni normative e architettoniche per dare adito a multidisciplinarietà, ecosostenibilità, equilibrio gestionale e rispondenza alle leggi vigenti, alle nuove esigenze tecnico-sportive e fruibilità da parte della cittadinanza" e ha aggiunto: "Ora tocca al mondo sportivo genovese accogliere la sfida del massimo utilizzo dell'impianto, cosa che può avvenire in presenza di un gestore di alto livello professionale".



