Calcio: Genoa vacanze finite, da oggi al lavoro al Signorini

Primo giorno di lavoro per il Genoa 2024/25 di Alberto Gilardino. I giocatori rossoblù si sono ritrovati al centro sportivo Signorini per i primi test atletici e medici. Assenti i nazionali Malinovskyi, Retegui e Vasquez, che dopo gli impegni agli Europei e in Coppa America usufruiranno di alcuni giorni di riposo supplementari, ma presenti alcuni giovani che il tecnico poi deciderà se portare in ritiro, Gudmundsson e compagni dopo la prima riunione tecnica della nuova stagione hanno lavorato in parte sul campo e in parte in palestra. Il gruppo rimarrà al Signorini sino a sabato prossimo quando raggiungerà il ritiro di Moena in Trentino dove rimarrà sino al 26. Durante il lavoro in Val di Fassa sono previste tre amichevoli: il 14 contro i dilettanti del Fassa, il 20 contro il Venezia e il 25 contro il Mantova.

Prima dell'esordio in Coppa Italia, al Ferraris il 9 agosto fischio d'inizio alle 20.45 contro la Reggiana, i giocatori di Gilardino sfideranno in un altro test anche il Brescia il 1 agosto al Rigamonti.

Mentre la squadra iniziava i lavori al centro sportivo visite mediche per il nuovo acquisto, Alessandro Zanoli, esterno destro che arriva in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal Napoli. Zanoli, salvo imprevisti, già da domani potrà essere a disposizione di Gilardino.



