Barca si capovolge, due diportisti salvati da guardia costiera

Due diportisti caduti in mare a seguito di una falla nello scafo della loro barca a vela sono stati salvati dalla guardia costiera a circa 200 metri dalla costa nella zona tra Zoagli e Chiavari (Genova). A lanciare l'allarme è stato un privato cittadino abitante della zona che vedendo i due aggrappati all'imbarcazione capovolta ha chiamato la sala operativa della capitaneria di porto di Genova attraverso il numero d'emergenza 1530.

Immediato l'intervento di soccorso della guardia costiera che attraverso la motovedetta CP 883 proveniente da Santa Margherita Ligure ha recuperato le due persone in difficoltà, visibilmente scosse dall'accaduto, per poi trasportarle al porto di Chiavari e affidarle alle cure del 118.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA