Banco alimentare riassegna 27mila pasti ai bisognosi in Liguria

Sono 27.582 le porzioni di cibo non consumato nelle mense collettive redistribuite agli enti caritativi liguri nel 2023 dal Banco Alimentare della Liguria Odv attraverso il progetto 'Cuki Save the Food', nato per contrastare lo spreco alimentare. Il risultato è stato reso possibile grazie anche all'impegno di decine di volontari del banco alimentare e delle strutture caritative convenzionate.

In Italia 'Cuki Save the Food' nel 2023 ha contribuito a 'salvare' dallo spreco 1.242.000 porzioni di cibo. A giugno 2024 sono oltre 24 milioni le porzioni redistribuite dal 2011, anno dell'inizio del progetto, grazie alla donazione a banco alimentare di centinaia di migliaia di vaschette in alluminio e di thermobox per conservare, trasportare e ridistribuire gli alimenti in totale sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA