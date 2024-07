Bambina annegata in piscina, lutto cittadino a Sestri Levante

Sarà lutto cittadino a Sestri Levante (Genova) per la piccola Yasmine morta in piscina a Sesta Godano mentre era in gita con il centro estivo dei servizi sociali comunali. La decisione sul giorno di lutto sarà ufficializzata domani dalla Giunta municipale guidata dal sindaco Francesco Solinas che fin dall'inizio del tragico fatto ha seguito il calvario dei famigliari della bambina di 7 anni all'ospedale Gaslini di Genova dove Yasmine ha cessato di vivere .

Oggi sarà svolta l'autopsia per accertare le cause del decesso soprattutto sapere se la bambina è annegata, se ha avuto una congestione o un malore, al termine la Procura della Spezia, che ha aperto un fascicolo, potrebbe iscrivere come indagati per omicidio colposo chi era preposto alla sorveglianza dei piccoli scolari. A questo riguardo i carabinieri hanno acquisito i filmati della piscina di Sesta Godano per analizzare gli attimi precedenti alla disgrazia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA