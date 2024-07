"Quanto alle elezioni, le prossime previste riguardano il rinnovo del Consiglio Regionale, e non possono ritenersi rischio né attuale, vista la distanza di un anno e tre mesi dalla loro celebrazione, né concreto, visto che Giovanni Toti non parteciperà". Lo ha scritto il legale di Toti Stefano Savi nella sua riflessione dopo l'udienza per il Riesame.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA