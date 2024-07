Premio Bindi al cantautore milanese Santoianni

La XXª edizione del Premio Bindi va a Alessandro Santoianni, milanese, cantautore con tre album all'attivo. Santoianni ieri sera ha convinto la giuria del concorso di Santa Margherita Ligure "grazia alla sua scrittura radicata nella canzone d'autore ma aperta a una poetica contemporanea, fresca e puntuale".

"Sono contento di questo riconoscimento - ha commentato Santoianni - perché vuol dire che quello che sto facendo è preso in considerazione. Dedico questo premio ai miei genitori che mi hanno insegnato la bellezza della musica e delle canzoni".

Soddisfatto il direttore artistico Zibba: "È stata una finale molto emotiva, perchè tutte le canzoni avevano qualcosa di profondo da dire e in questo mondo della musica di oggi è bellissimo che sia capitato tutto su questo palco".

Gli altri premi sono stati: targa New Generation a Dunbo; targa Beppe Quirici per miglior arrangiamento a Marta Tenaglia; targa Giorgio Calabrese per il miglior autore ad Alessandro Ragazzo. Nella serata di venerdì era stata consegnata alla targa alla carriera a Motta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA