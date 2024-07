Un motociclista è morto in un incidente stradale lungo la strada provinciale tra Torriglia e Montebruno nell'entroterra della Città metropolitana di Genova, l'uomo di 59 anni era originario della provincia di Parma. Da quanto si apprende si è schiantato contro un'auto che viaggiava in senso contrario di marcia. È intervenuto sul posto il 118 di Torriglia, ma per il motociclista coinvolto nel frontale non c'è stato nulla da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA