Genova dedica una targa all'ex calciatore del Genoa Rotella

Una targa commemorativa in memoria dell'ex calciatore del Genoa Franco Rotella è stata inaugurata a Genova Quezzi. 'Franco Rotella, 1966-2009: genovese di Quezzi, da sempre nel cuore dei tifosi, resta nella storia del Genoa CFC e nel ricordo degli amici come uomo dall'animo gentile', recita.

Durante la cerimonia, è stata annunciata la volontà di intitolare a Rotella il Genoa Club Grifone Inside.

Autorità, cittadini, ex giocatori di Genoa e Sampdoria, tifosi non solo della squadra rossoblù, presenti questa mattina alla cerimonia in via Pinetti per rendere omaggio a un simbolo del calcio genovese e ligure. Sono stati il figlio Simone e la moglie Nadia a scoprirla.

"L'omaggio di oggi non è soltanto rivolto al calciatore ma anche e soprattutto alla persona, profondamente legata alla nostra città - dichiara l'assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi - Franco Rotella, grazie alle sue qualità calcistiche e alla sua grinta, ha portato il nome di Genova in giro per l'Italia, con l'orgoglio di indossare la maglia del Genoa, la sua squadra del cuore. Dopo il ritiro, il suo legame con il pallone non si è interrotto perché ha deciso di trasmettere passione e insegnamenti ai giovani delle scuole calcio. Una figura importante, anche per la straordinaria dignità con cui ha affrontato la malattia, che non dimenticheremo mai".

"Il ricordo di Franco Rotella è ancora oggi scolpito nella memoria e nel cuore di tanti appassionati di calcio, genoani e non solo", afferma l'assessore comunale ai Servizi Civici Marta Brusoni. "Un esempio, un modello da seguire per le giovani generazioni, come calciatore ma anche e soprattutto come uomo", le parole del vice presidente del Consiglio comunale Federico Bertorello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA