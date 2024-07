Sciopero e presidio a Acquario Genova, 'proposte indecenti'

Sciopero con presidio oggi all'Acquario di Genova per chiedere il ripristino del contratto integrativo e migliori condizioni economiche. "L'Azienda ha avanzato proposte irricevibili che non coprono nemmeno l'inflazione - dichiarano i rappresentanti di Filcams Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil - per l'ottenimento del premio di risultato l'azienda ha fissato obiettivi irraggiungibili; sui ticket, a fronte della richiesta di un euro di aumento ce ne hanno proposto mezzo e differito di mesi" dichiarano ancora i sindacati. A sostegno della vertenza oggi sono state effettuate 4 ore di sciopero di un pacchetto complessivo di ore già proclamato.

"È una vergogna che una Azienda così importante che macina utili grazie alla professionalità e all'impegno dei suoi dipendenti e che è una eccellenza locale e nazionale proponga soluzioni economiche al limite della decenza" concludono Filcams Cgil - Fisascat Cisl - UilTucs.



