Ruspa dà inizio ai lavori per il nuovo ospedale Gaslini

È stata una ruspa "travestita" da dinosauro, con la sua pinza meccanica, a dare il via alla nuova era dell'Ospedale Gaslini di Genova abbattendo le prime porzioni del padiglione 7, quelle relative alla "Scuola Professionale".

Una prima fase che coinvolgerà anche il padiglione 8 e che libererà gli spazi per la costruzione del nuovo Padiglione Zero, che sarà concluso nelle opere strutturali entro la metà del 2026. Una "Giornata storica per l'Istituto Giannina Gaslini - ha sottolineato il presidente Edoardo Garrone - che dà inizio a quel processo di rinnovamento strutturale che il nostro ospedale attendeva da anni. La costruzione ex novo del Padiglione Zero e i progressivi lavori di ammodernamento negli altri edifici permetteranno al Gaslini di proiettarsi verso il futuro, arrivando al centesimo anniversario dalla fondazione dell'Istituto, nel 2031, con una nuova struttura edilizia".

Il progetto è suddiviso in quattro fasi, per una durata totale degli interventi di 6 anni: oltre alla costruzione del Padiglione Zero e del nuovo Polo Tecnologico, prevede il completamento, entro il 2030, di tutti gli interventi ai vari padiglioni oggetto di restauro: padiglioni 6, 17 e 18 (fase 2), 16 (fase 3) e 15 (fase 4). "Con il Nuovo Gaslini abbiamo progettato una 'Città della Salute' - sottolinea il direttore generale Renato Botti - che ci permetterà di continuare ad essere un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la cura e la ricerca in campo pediatrico. Un progetto che porterà benefici a tutti: dai piccoli pazienti con le loro famiglie, che potranno trovare un ospedale sempre più accogliente e capace di rispondere ai loro bisogni, al nostro personale, che potrà lavorare in strutture all'avanguardia da un punto di vista tecnico, funzionale e organizzativo. Il Nuovo Gaslini porterà nuovo valore anche al territorio circostante, non solo con servizi ospedalieri d'eccellenza, ma anche riqualificando il quartiere con edifici nuovi o ristrutturati e nuove aree verdi pubbliche fruibili da tutti". La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche l'assessore alla sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola e l'assessore ai servizi sociali del Comune di Genova, Lorenza Rosso, è stato anche un momento di svago per i piccoli pazienti che hanno potuto assistere a uno spettacolo dedicato al mondo dei dinosauri, con gli acrobati che si sono calati dalla facciata dell'Ospedale di Giorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA