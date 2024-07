Rogo di auto a Vallecrosia, indagini dei carabinieri

Due auto sono state distrutte da un incendio intorno alle 5 di stamane lungo la strada provinciale della val Verbone a Vallecrosia (Imperia). Le vetture, una Land Rover e una Peugeot, erano parcheggiate in uno stallo lungo la strada, vicino a un muretto che delimita la carreggiata, separandola dall'alveo del torrente Verbone. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per verificare le cause del rogo e capire se una delle due vetture sia stata oggetto di un attentato o se si sia trattato di un evento accidentale. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Al momento, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un corto circuito sulla Land Rover. Le fiamme si sarebbero poi espanse anche sull'auto parcheggiata davanti. Una donna, abitante in zona, avrebbe visto la prima auto iniziare a bruciare all'improvviso.



