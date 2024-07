Viaggio romano, questa mattina, per la consigliera regionale Mabel Riolfo per incontrare il leader di Forza Italia Antonio Tajani e quindi avere la "benedizione" per il passaggio dal Gruppo Misto al gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

Accompagnata dal consigliere Claudio Muzio, la consigliera di Imperia, che lo scorso marzo aveva lasciato la Lega, ha quindi scelto di aderire alla compagine fondata da Silvio Berlusconi.





