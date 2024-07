Crescono le botteghe storiche a Genova, 22 nominate a Tursi

Ventidue attività commerciali e artigianali sono state accolte a Palazzo Tursi per essere riconosciute come 'botteghe storiche' dal Comune di Genova. Si tratta di nove locali di tradizione e tredici botteghe storiche che sono entrate a far parte di un albo speciale che ha raggiunto quota 103 attività.

"Un momento bellissimo per la nostra città - commenta l'assessore comunale al Commercio Paola Bordilli -. Siamo veramente felici soprattutto perché sono tante realtà non più soltanto nel nostro centro storico ma rappresentative dell'intera città. E la bellezza delle nostre botteghe storiche riguarda proprio questo: una merceologia diffusa e ampia. Porto sempre come esempio il fatto che una delle nostre botteghe storiche è una carrozzeria. Una bottega storica che non si penserebbe nel pensiero collettivo".

Alla cerimonia, oltre ai rappresentanti delle varie attività, erano presenti anche il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia e le associazioni di categoria sia del commercio che dell'artigianato.

"Questi marchi saranno un aiuto nel riconoscere la qualità, la storia e l'importanza che questo rappresenta per il nostro territorio. Noi siamo la città d'Italia che ha il maggior numero di botteghe storiche. Questo vuol dire che la tradizione di botteghe commerciali artigianali ha retto molto bene e che in qualche modo i genovesi ci hanno creduto - sottolinea Caviglia -. Queste cose possono sopravvivere solo se il consumatore se ne accorge e fa gli acquisti sottocasa facendo attenzione alla qualità degli esercizi".

"Confcommercio è molto orgogliosa e felice di avere così tanti associati oggi che ricevono un grande riconoscimento come l'ingresso nell'albo delle botteghe storiche o nei locali di tradizione. È il riconoscimento di una vita di lavoro, di più vite di lavoro. La storia di famiglie che hanno tenuto alto il nome del commercio e dell'artigianato della nostra magnifica città", conclude il presidente di Confcommercio Genova Alessandro Cavo.



