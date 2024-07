Consiglio Liguria, Forza Italia cresce con l'ex leghista Riolfo

Forza Italia cresce nel Consiglio regionale della Liguria con l'ingresso della consigliera regionale Mabel Riolfo fuoriuscita dalla Lega per passare al gruppo misto. È il secondo ingresso nel partito in pochi mesi dopo lo strappo del consigliere regionale Angelo Vaccarezza con la Lista Toti. Il gruppo di Forza Italia nell'assemblea legislativa ligure guidato dal capogruppo Claudio Muzio sale così a tre membri.

È stato il segretario nazionale Antonio Tajani stamani a Roma in una conferenza stampa a ufficializzare il nuovo ingresso, presenti l'onorevole Roberto Bagnasco, il coordinatore regionale ligure di Forza Italia Carlo Bagnasco, il capogruppo in Regione Muzio e la stessa consigliera regionale Riolfo.

"L'ingresso della consigliera Riolfo in Forza Italia conferma il percorso di crescita del nostro movimento politico in Liguria. Sulla linea indicata dal segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia diventa sempre più punto di riferimento per i moderati e i liberali", dichiara il coordinatore regionale Bagnasco.

"Come capogruppo di Forza Italia in Regione esprimo grande soddisfazione per l'ingresso dell'amica Mabel nel nostro partito e nel nostro gruppo, dopo la recente adesione del consigliere Angelo Vaccareza. Con Mabel abbiamo condiviso comuni obiettivi durante il nostro percorso regionale. Sono convinto che il nostro gruppo, così rafforzato, potrà dare ancora più risposte ai bisogni dei territori", dichiara il capogruppo Muzio.

"Questo è per me un ritorno a casa, alle mie origini politiche. La scelta nasce dalla piena condivisione dei valori e dei principi che Forza Italia esprime e che ben interpretano il mio modo di intendere la vita e la politica", dichiara Riolfo.





