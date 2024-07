Ambrosetti, -9% dei 'neet' negli ultimi cinque anni in Liguria

Dal 2020 a oggi in Liguria il numero dei 'neet', ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, è sceso del 9,1% arrivando all'11,3% del totale. Il dato è 4,8 punti percentuali migliore rispetto alla media nazionale e pone la Liguria tra le Regioni più virtuose nel campo della formazione. È il quadro emerso dal report presentato dall'amministratore delegato di The European House-Ambrosetti Valerio De Molli, alla presenza di tutti di amministratori e imprenditori liguri, durante la sessione conclusiva del forum a Rapallo.

"Il grande lavoro svolto in tema di formazione sta portando alla Liguria i frutti sperati - commenta l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Attraverso il Fondo sociale europeo, dal 2021 a oggi, abbiamo infatti già stanziato 170milioni di euro, coinvolgendo oltre 25mila persone, sui 435 disponibili fino al 2027. La maggior parte di queste risorse è stata impegnata per formare i giovani e aiutarli a trovare occupazione. A questa azione si unisce l'operato continuo portato avanti con 'Orientamenti' che ci permette di avere un contatto diretto con migliaia di genitori, ma soprattutto ragazzi di ogni fascia di età per sostenerli nel proprio percorso formativo e nell'inserimento nel mondo del lavoro. Non possiamo dunque che accogliere con grande soddisfazione il sostanzioso calo dei neet emerso dal report del Forum Ambrosetti".

"Calano i giovani che non studiano e non lavorano in Liguria, una tra le Regioni più virtuose sul conseguimento degli obiettivi del programma ministeriale di Garanzia occupabilità lavoratori (Gol)". Sottolinea l'assessore regionale al Lavoro e alle Politiche attive dell'occupazione Augusto Sartori commentando i dati emersi durante l'ultimo forum di The European House-Ambrosetti. "Nel calo complessivo dei 'neet' in Liguria incidono anche le politiche del lavoro messe in campo dalla Regione. - prosegue Sartori - Penso ad esempio a Gol, il programma già finanziato dal Ministero del Lavoro con 42 milioni di euro che diventeranno 104 circa a fine 2025, di cui la Liguria è una delle Regioni più virtuose d'Italia per quel che concerne il conseguimento degli obiettivi prefissati. Al 31 maggio, infatti, sono 43.206 gli utenti presi in carico".





