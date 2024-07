Turismo, partono le silent disco nella riviera ligure

Quattro serate di silent disco, la discoteca silenziosa con le cuffie, organizzate dalla Regione Liguria animeranno l'estate in riviera a partire da domenica 7 luglio alla Darsena di Arma di Taggia (Imperia) "Si parte dall'estremo ponente ligure per una serata di divertimento e musica, in totale silenzio, e quindi senza disturbare il sonno - commenta il presidente ad interim della Regione Alessandro Piana -. Eventi come questo vanno a potenziare la ricca offerta turistica della nostra Regione, sempre più capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore grazie a un mix unico fatto di mare, cultura, enogastronomia, divertimento, un entroterra meraviglioso e a portata di mano e attività all'aria aperta".

Le altre silent disco sono in programma mercoledì 17 luglio sul lungomare degli artisti di Albissola Marina (Savona), domenica 21 luglio sul lungomare Esuli italiani d'Istria Fiume e Dalmazia a Chiavari (Genova) e mercoledì 24 luglio in via Calata Doria a Porto Venere (La Spezia).

"Le silent disco sono eventi sempre più apprezzati e seguiti, non solo dai giovanissimi ma da persone di ogni fascia d'età grazie alla possibilità di scegliere in cuffia il genere musicale preferito - ricorda l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Si tratta di appuntamenti che si inseriscono a pieno nel modello vincente su cui punta la Liguria per lo sviluppo del turismo".



